İstanbul Kapalıçarşı'da 7,55 liradan alınan dolar, 7,5520 liradan, 8,9550 liradan alınan euro ise 8,9570 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,53 liradan, euro ise 8,95 liradan satılmıştı.