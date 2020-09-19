İstanbul Kapalıçarşı'da 7,55 liradan alınan dolar, 7,5520 liradan, 8,9550 liradan alınan euro ise 8,9570 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,53 liradan, euro ise 8,95 liradan satılmıştı.
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! (19 Eylül 2020 güncel dolar ve euro)
19.09.2020 - 08:44 | Son Güncelleme: 19.09.2020 - 08:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar 7,5520 liradan, euro ise 8,9570 liradan güne başladı.
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732926 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/732926.aspx
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