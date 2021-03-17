Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,53’lük düşüşle tamamladı. Endeks, 8,31 puanlık azalışla 1.562,11 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 24,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,29, holding endeksi ise 0,31 değer kaybetti.
Borsa günü düşüşle tamamladı
17.03.2021 - 18:38 | Son Güncelleme: 17.03.2021 - 18:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 0,53'lük düşüşle tamamladı.
Etiketler : Borsa,
775384 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/775384.aspx
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