Spot piyasada 4 Mayıs 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyaıt 760,40 lira, satış fiyatı 779,41 lira seviyesinde yer alıyor.
Gram altında ise alış fiyatı 474,96 lira, satış fiyatı 475,54 liradan işlem görüyor.
BAŞA DÖN
Spot piyasada 4 Mayıs 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyaıt 760,40 lira, satış fiyatı 779,41 lira seviyesinde yer alıyor.
Gram altında ise alış fiyatı 474,96 lira, satış fiyatı 475,54 liradan işlem görüyor.
Etiketler : çeyrek altın son durum,altın fiyatları,4 mayıs altın ne kadar,