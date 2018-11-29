Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasaya göre, plastik alışveriş poşetleri ücretli olacak. Ücretin en az 25 kuruş olması öngörülüyor. Ücreti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca oluşturulacak komisyon her yıl güncelleyecek. Plastik poşetlerin ücretsiz olduğu satış noktalarına para cezası kesilecek.