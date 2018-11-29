Yasaya göre, plastik alışveriş poşetleri ücretli olacak. Ücretin en az 25 kuruş olması öngörülüyor. Ücreti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca oluşturulacak komisyon her yıl güncelleyecek. Plastik poşetlerin ücretsiz olduğu satış noktalarına para cezası kesilecek.
TBMM'de resmen kabul edildi! Plastik poşeti ücretsiz verene para cezası...
29.11.2018 - 20:30 | Son Güncelleme: 29.11.2018 - 20:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika... TBMM Genel Kurulu'nda, çevrenin korunmasına yönelik teklif kabul edilerek yasalaştı.
Etiketler : plastik poşet,tbmm,
591043 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/591043.aspx
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