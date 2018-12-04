Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Çin temaslarını sürdürüyor. Temasları kapsamında başkent Pekin’de bulunan Yıldırım, Congnanhay Devlet Konukevi’nde Çin Başbakanı Li Kıçiang’ı kabul etti. Yıldırım’a eşi Semiha Yıldırım ve beraberindeki heyet eşlik ediyor.
Binali Yıldırım Çin Başbakanı Kıçiang’ı kabul etti
04.12.2018 - 14:32 | Son Güncelleme: 04.12.2018 - 14:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çin’e gerçekleştirdiği ziyareti kapsamında Çin Başbakanı Li Kıçiang’ı kabul etti.
Etiketler : binali yıldırım,tbmm başkanı,çin,
591797 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/591797.aspx
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