Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Çin temaslarını sürdürüyor. Temasları kapsamında başkent Pekin’de bulunan Yıldırım, Congnanhay Devlet Konukevi’nde Çin Başbakanı Li Kıçiang’ı kabul etti. Yıldırım’a eşi Semiha Yıldırım ve beraberindeki heyet eşlik ediyor.