Hatay’dan yola çıkan tank, fırtına obüs, dokça, topçu batarları ve mayına dayanıklı kirpi sevkiyatı rütbeli personel ile yapılıyor. Bu sevkiyat kapsamında, subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan komando birliklerinin Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye’ye geçtiği de bildirildi.
Suriye'ye sevkiyat hızlandı
23.12.2018 - 01:34 | Son Güncelleme: 23.12.2018 - 01:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kilis üzerinden Suriye’ye komando, tank, fırtına obüs, dokça, topçu batarları ve mayına dayanıklı kirpi sevkiyatı yapıldı.
Etiketler : suriye,sevkiyat,fıratın doğusu,
594784 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/594784.aspx
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