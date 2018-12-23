Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay’dan yola çıkan tank, fırtına obüs, dokça, topçu batarları ve mayına dayanıklı kirpi sevkiyatı rütbeli personel ile yapılıyor. Bu sevkiyat kapsamında, subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan komando birliklerinin Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye’ye geçtiği de bildirildi.