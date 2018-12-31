Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı için tebrik etti ve başarılar diledi.