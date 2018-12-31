MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı için tebrik etti ve başarılar diledi.
MHP lideri Bahçeli'den Binali Yıldırım'a tebrik
31.12.2018 - 17:57 | Son Güncelleme: 31.12.2018 - 17:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı için tebrik etti.
Etiketler : Binali Yıldırım,MHP,Devlet Bahçeli,
596049 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/596049.aspx
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