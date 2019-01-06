Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan askeri cephaneden çıkarılan çok sayıda mühimmat yüklü tır, Şanlıurfa’ya doğru yola çıktı. Kırıkhan ilçe merkezinde görüntülenen sevkiyatın ardından mühimmatların Şanlıurfa-Suriye sınırına konuşlandırılacağı öğrenildi.
Hatay’dan Urfa sınırına mühimmat sevkiyatı
06.01.2019 - 21:03 | Son Güncelleme: 06.01.2019 - 21:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat’ın doğusuna operasyon hazırlıklarını sürdürürken, akşam saatlerinde Hatay’dan Urfa sınırına mühimmat sevkiyatı gerçekleşti.
Etiketler : Hatay,Urfa,
596957 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/596957.aspx
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