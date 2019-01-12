İzmir-Eskişehir arasındaki tren seferlerinin, Manisa ve İzmir'deki aşırı yağışlar nedeniyle durdurulduğu, seferlerin bugün yapılamayacağı belirtildi. Alınan bu kararda Akhisar'daki aşırı yağışların da etkili olduğu öğrenildi.
İzmir-Eskişehir tren seferlerine yağış engeli
12.01.2019 - 13:40 | Son Güncelleme: 12.01.2019 - 13:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir-Eskişehir tren seferleri Akhisar'daki aşırı yağışlar nedeniyle durduruldu.
Etiketler : İzmir-Eskişehir tren seferleri,
597872 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/597872.aspx
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