Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir-Eskişehir arasındaki tren seferlerinin, Manisa ve İzmir'deki aşırı yağışlar nedeniyle durdurulduğu, seferlerin bugün yapılamayacağı belirtildi. Alınan bu kararda Akhisar'daki aşırı yağışların da etkili olduğu öğrenildi.