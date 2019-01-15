Öğle saatlerinde Gaziantep üzerinden gelen ve içerisinde SAT Komandoları ile mühimmat bulunan askeri araçlar, güvenlik önlemleri altında Kilis’e ulaştı. Buradan devam eden askeri araçlar, Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye’ye geçerek Münbiç bölgesine hareket etti.
Münbiç bölgesine SAT komandoları gönderildi
15.01.2019 - 16:03 | Son Güncelleme: 15.01.2019 - 16:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batı illerinden gelen SAT Komandoları ve mühimmat yüklü askeri araçlar, Kilis üzerinden geçerek Suriye’nin Münbiç bölgesine hareket etti.
Etiketler : SAT Komandoları ve mühimmat yüklü askeri araçlar,Kilis,Münbiç,
598347 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/598347.aspx
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