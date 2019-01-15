Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğle saatlerinde Gaziantep üzerinden gelen ve içerisinde SAT Komandoları ile mühimmat bulunan askeri araçlar, güvenlik önlemleri altında Kilis’e ulaştı. Buradan devam eden askeri araçlar, Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye’ye geçerek Münbiç bölgesine hareket etti.