Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında, Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden, Er İsmail ve Çavuş Ömer'in aziz ruhu için bir anma töreni düzenledi.
Türkiye Şehitlerini Anıyor
08.02.2019 - 21:39 | Son Güncelleme: 08.02.2019 - 21:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden, Er İsmail ve Çavuş Ömer'in aziz ruhu için tören düzenledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : TSK,Birinci Dünya Savaşı,şehit,
603322 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/603322.aspx
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