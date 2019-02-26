Adıyaman merkezli 11 ilde ehliyet sınavlarında usulsüzlük yaparak başkasının yerine sınava giren, sahte evrak düzenleyenlere düzenlenen operasyonda 60 kişi gözaltına alındı.
Ehliyet sınavında usulsüzlük operasyonu: 60 gözaltı
26.02.2019 - 11:21 | Son Güncelleme: 26.02.2019 - 11:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda ehliyet sınavlarında usulsüzlük yapan 60 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adıyaman,operasyon,ehliyet,usulsüzlük,
607173 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/607173.aspx
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