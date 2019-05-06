İstanbul seçim sonuçlarına yapılan itirazlarda gözler Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) çevrildi. Saat 14.30'da toplanan kurul itirazları görüşmeye başladı.
YSK, İstanbul için toplandı
06.05.2019 - 14:48 | Son Güncelleme: 06.05.2019 - 15:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
YSK, AK Parti ve MHP'nin İstanbul seçimleriyle ilgili yaptığı olağanüstü itirazı görüşmek üzere saat 14:30'da toplandı.
Etiketler : YSK,AK Parti,MHP,
622587 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/622587.aspx
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