Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan; S.M. isimli şahıs Sındırgı ilçesi Eğridere mahallesinde yakalanarak gözaltına aldı. Yakalanan S,M. hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenil
Sındırgı'da FETÖ operasyonu
09.05.2019 - 12:30 | Son Güncelleme: 09.05.2019 - 12:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde jandarma ekipleri FETÖ/PDY üyesi olmaktan aranan şahsı yakaladı.
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623224 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/623224.aspx
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