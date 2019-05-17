Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı’na gelerek, anne ve babasının kabrini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada anne ve babası için dua ettikten sonra cuma namazını kılmak üzere Büyük Çamlıca Camii’ne doğru hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti
17.05.2019 - 13:31 | Son Güncelleme: 17.05.2019 - 13:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anne ve babasının Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan,anne,baba,kabir,ziyaret,
625184 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/625184.aspx
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