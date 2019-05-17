Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı’na gelerek, anne ve babasının kabrini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada anne ve babası için dua ettikten sonra cuma namazını kılmak üzere Büyük Çamlıca Camii’ne doğru hareket etti.