BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen yarın Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pedersen'i kabul etmesi bekleniyor. Görüşmede İdlib ve Suriye'deki son durum ele alınacak.
BM'den Türkiye'ye kritik ziyaret
11.06.2019 - 21:28 | Son Güncelleme: 11.06.2019 - 21:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen yarın Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pedersen'i kabul etmesi bekleniyor. Görüşmede İdlib ve Suriye'deki son durum ele alınacak.
Etiketler : BM',
630411 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/630411.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER