Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı saat 15.55'te başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
13.06.2019 - 16:00 | Son Güncelleme: 13.06.2019 - 16:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
Etiketler : Kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan,Cumhurbaşkanlığı Külliyesi,
630805 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/630805.aspx
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