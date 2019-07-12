Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere Kısıklı’da bulunan konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camisi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada namazını kıldıktan sonra Dolmabahçe’de bulunan çalışma ofisine gitmek üzere camiden ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı
12.07.2019 - 15:28 | Son Güncelleme: 12.07.2019 - 15:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,cuma namazı,Büyük Çamlıca Camisi,
636617 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/636617.aspx
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