Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere Kısıklı’da bulunan konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camisi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada namazını kıldıktan sonra Dolmabahçe’de bulunan çalışma ofisine gitmek üzere camiden ayrıldı. 