Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere Kısıklı’da bulunan konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camisi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada namazını kıldıktan sonra Dolmabahçe’de bulunan çalışma ofisine gitmek üzere camiden ayrıldı.