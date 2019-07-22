Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'İncirlik-Kürecik konusunda biz süreci işletiyoruz. Fakat ABD yaptırım uygularsa biz de gereken cevabı veririz. Biz bunu uygulamak istemeyiz fakat ABD bize hasmane tutum sergilerse biz de karşı adım atarız.' dedi.
BAŞA DÖN
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'İncirlik-Kürecik konusunda biz süreci işletiyoruz. Fakat ABD yaptırım uygularsa biz de gereken cevabı veririz. Biz bunu uygulamak istemeyiz fakat ABD bize hasmane tutum sergilerse biz de karşı adım atarız.' dedi.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,İncirlik süreci,