Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'İncirlik-Kürecik konusunda biz süreci işletiyoruz. Fakat ABD yaptırım uygularsa biz de gereken cevabı veririz. Biz bunu uygulamak istemeyiz fakat ABD bize hasmane tutum sergilerse biz de karşı adım atarız.' dedi.