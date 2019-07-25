Batı illerinden gönderilen komandoları taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep-Şanlıurfa otobanından güvenlik önlemleri altında geçti. 15 araçlık konvoydaki askeri araçların ve komandoların Şanlıurfa sınırındaki birliklere takviye olarak yerleştirileceği bildirildi.
Sınıra askeri sevkıyat
25.07.2019 - 10:56 | Son Güncelleme: 25.07.2019 - 10:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevkıyatı sürüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen komandoları taşıyan araçlar, Gaziantep’ten geçti.
Kaynak: İHA
Etiketler : sınır,askeri,sevkiyat,
639450 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/639450.aspx
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