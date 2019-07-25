Batı illerinden gönderilen komandoları taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep-Şanlıurfa otobanından güvenlik önlemleri altında geçti. 15 araçlık konvoydaki askeri araçların ve komandoların Şanlıurfa sınırındaki birliklere takviye olarak yerleştirileceği bildirildi. 