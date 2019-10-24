NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel’de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Bakan Akar, Alman ve İngiliz mevkidaşları ile görüştü
24.10.2019 - 20:17 | Son Güncelleme: 24.10.2019 - 20:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Belçika,bakan akar,
658393 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/658393.aspx
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