İTÜ'den yapılan açıklamada "İTÜ Vakfı, Doğa Koleji ile ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır" denildi.
Doğa Koleji ile ilgili İTÜ'den açıklama
18.12.2019 - 21:21 | Son Güncelleme: 18.12.2019 - 21:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin merakla beklediği Doğa Koleji'nde yaşanan maaş krizi sonrası son dakika gelişmesi yaşanıyor. Gelen son dakika bilgisine göre İTÜ, Doğa Koleji'yle ilgili açıklama yaptı ve müzakerelerin olumlu geçtiğini duyurdu.
Etiketler : Doğa Koleji,
669566 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/669566.aspx
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