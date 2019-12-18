Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İTÜ'den yapılan açıklamada "İTÜ Vakfı, Doğa Koleji ile ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır" denildi.