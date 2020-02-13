İdlib’in Serakib ilçesi yakınlarında 11 Şubat’ta Esad rejimine ait helikopterin muhalifler tarafından düşürülme anının görüntüleri ortaya çıktı.
Hava savunma füzesi ile vurulan helikopterin düşmesi sonucu iki pilot ölmüştü.
Esad rejimine ait helikopterin vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı
13.02.2020 - 12:08 | Son Güncelleme: 13.02.2020 - 12:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin İdlib kentinde 2 gün önce Esad rejimine ait helikopterin muhalifler tarafından düşürülme anının görüntüleri ortaya çıktı.
İdlib’in Serakib ilçesi yakınlarında 11 Şubat’ta Esad rejimine ait helikopterin muhalifler tarafından düşürülme anının görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Esad rejimi,Suriye,İdlib,helikopter vurulma anı,
681086 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/681086.aspx
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