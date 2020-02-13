Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İdlib’in Serakib ilçesi yakınlarında 11 Şubat’ta Esad rejimine ait helikopterin muhalifler tarafından düşürülme anının görüntüleri ortaya çıktı.

Hava savunma füzesi ile vurulan helikopterin düşmesi sonucu iki pilot ölmüştü.