Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polisin FETÖ hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla mahkemeye çıkarılan 10 zanlı tutuklandı
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi davasında flaş gelişme!
24.02.2020 - 21:49 | Son Güncelleme: 24.02.2020 - 21:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polisin FETÖ hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla mahkemeye çıkarılan 10 zanlı tutuklandı
Etiketler : Altuğ Verdi',
683721 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/683721.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER