Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, son 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. İdlib’de yapılan operasyonlar kapsamında Suriye Rejimine ait 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan imha edildi.
İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
27.02.2020 - 23:22 | Son Güncelleme: 27.02.2020 - 23:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İdlib’deki operasyonlarda son 17 güde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : idlib,
684490 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/684490.aspx
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