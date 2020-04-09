MSB:"Pençe-3 bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden Komandolarımız, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 adet EYP ile EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi."
MSB: 20 adet EYP ile EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi
09.04.2020 - 11:56 | Son Güncelleme: 09.04.2020 - 11:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Pençe-3 bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden Komandolarımız, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 adet EYP ile EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi."
Etiketler : MSB,
695103 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/695103.aspx
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