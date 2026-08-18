Gezelim görelim

Tatile giden birisi şipidik terliğinin altına adını yazabilir mi modundayken kendimi Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort’ta buldum.

Marmaris İçmeler’de Kızılbük’te. Beş yıldızlı otel konforunu ev rahatlığıyla birleştiren “Tatil Evi” modeliyle dikkat çekici.

Tesise girdiğinizde muhteşem bir manzara karşılıyor sizi… Ve güler yüzlü çalışanlar. Bu önemli çünkü ben uykusuz veya yorgunken ağzımdan burnumdan minik ejderhalar çıkar. Benim gibi sizi de dekorasyonu etkiliyorsa hemen not edeyim; yat konsepti esintili, sıcak ve sofistike bir dekorasyon var; sade ama lüks.

Devre mülkler bir haftalıktan başlıyor bir yıllığa kadar… Market var, kendiniz de yemek yapabilirsiniz, tesis içi restoranlardan da faydalanabilirsiniz. “Ay, tatilde de mi soğan doğrayacağım?!” derseniz tesisin restorandan açık büfe yemek paketi satın alabiliyor hatta tencere yemeği sipariş verebiliyorsunuz…

Birinci etap full doluymuş ama ortalıkta pek insan yok. Tesisin büyüklüğünden mi yoksa bunlar termale mi indi diye gittim aramaya.

Üç tane termal havuz var; Su 32-38 dereceymiş ama benim kireçlenme yok “hıh!” yapıp başımı çevirdim. Tamam dizilerden çatır çutur ses geliyor ama o benim çıtırlığımdan yani. Hamam, wellness merkezi falan. Ayhh, burası sıcak ben denize kaçar…

Kadınlar, erkekler ve aile için olmak üzere üç farklı plaj var. Manzara şahane, deniz çok temiz ve berrak, su sıcaklığı orta.

Gıda, giyim, ev dekoru her türlü alışveriş imkânı var ama siz yine de dışarı çıkacağım diyorsanız Marmaris merkez on beş dakika. Tesisin saklı üç koyu var ama civarda görülmeye değer başka koylar da…

Yediğin içtiğin senin olsun gördüklerini anlat diyenlere özetlemek gerekirse; mütedeyyin, beş yıldızlı otel konforunda devre lüks…



Ninem diyor ki; Yatan aslandan gezen tilki yeğdir.

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