Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapan personellerin kullandığı araçlar koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı düzenli olarak dezenfekte edilirken, araçlarda sosyal mesafe kuralı titizlikle uygulanıyor.
MSB personelinin kullandığı araçlar düzenli olarak dezenfekte ediliyor
19.04.2020 - 18:16 | Son Güncelleme: 19.04.2020 - 18:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki personellerin kullandığı araçlar, koronavirüs salgınına karşı düzenli olarak dezenfekte ediliyor.
Etiketler : covid-19,koronavirüs,milli savunma bakanlığı,
697853 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/697853.aspx
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