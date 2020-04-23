Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19’a karşı küresel mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefonda görüştü
23.04.2020 - 23:31 | Son Güncelleme: 23.04.2020 - 23:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Kanada Başbakanı Trudeau,telefon,
698993 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/698993.aspx
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