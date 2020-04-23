Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19’a karşı küresel mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.