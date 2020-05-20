Türkiye'de son 24 saatte 972 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 152 bin 587, can kaybı 4 bin 222 oldu.
Türkiye'de Covid-19'dan bugün 23 kişi hayatını kaybetti
20.05.2020 - 19:15 | Son Güncelleme: 20.05.2020 - 19:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'de son 24 saatte 972 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 152 bin 587, can kaybı 4 bin 222 oldu.
Etiketler : koronavirüs,
705590 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/705590.aspx
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