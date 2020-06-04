TBMM Genel Kurulu’nda üç milletvekiline ait Başkanlık fezlekeleri okundu. Üç milletvekilinin milletvekilleri düştü.

CHP ve HDP milletvekilleri sıralara vurdular ve "Direne direne kazanacağız", "Faşizme karşı omuz omuza" şeklinde slogan attı.