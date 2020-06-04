TBMM Genel Kurulu’nda üç milletvekiline ait Başkanlık fezlekeleri okundu. Üç milletvekilinin milletvekilleri düştü.
CHP ve HDP milletvekilleri sıralara vurdular ve "Direne direne kazanacağız", "Faşizme karşı omuz omuza" şeklinde slogan attı.
3 ismin milletvekilliği düştü
04.06.2020 - 15:33 | Son Güncelleme: 04.06.2020 - 15:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nun milletvekillikleri düşürüldü.
TBMM Genel Kurulu’nda üç milletvekiline ait Başkanlık fezlekeleri okundu. Üç milletvekilinin milletvekilleri düştü.
Kaynak: İHA / AA
Etiketler : Enis Berberoğlu,Leyla Güven,Musa Farisoğulları,
708878 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/708878.aspx
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