Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Pençe-Kartal’ın ardından Pençe-Kaplan harekâtında, Suriye’de ve Libya’da devam eden harekâtlarda milletimizin sinesinden yükselen istiklal sancağını dalgalandıran, terörle çetin bir mücadele veren kahraman ordumuza muvaffakiyetler diliyorum.”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kahraman ordumuza muvaffakiyetler diliyorum
17.06.2020 - 12:27 | Son Güncelleme: 17.06.2020 - 12:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Pençe-Kartal’ın ardından Pençe-Kaplan harekâtında, Suriye’de ve Libya’da devam eden harekâtlarda milletimizin sinesinden yükselen istiklal sancağını dalgalandıran, terörle çetin bir mücadele veren kahraman ordumuza muvaffakiyetler diliyorum.”
Etiketler : Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay',
711640 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/711640.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER