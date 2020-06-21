Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'a tebrik mesajı gönderdi.