İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'a tebrik mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
21.06.2020 - 12:47 | Son Güncelleme: 21.06.2020 - 12:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,Zonguldak,
712539 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/712539.aspx
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