Bakan Soylu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza teşekkür" ifadelerine kullandı.
Bakan Soylu duyurdu: Mardin'de büyükşehirlere gönderilmek üzere patlayıcı madde ele geçirildi
04.07.2020 - 18:50 | Son Güncelleme: 04.07.2020 - 18:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, büyükşehirlere gönderilmek üzere hazırlanan kimyasal patlayıcının ele geçirildiğini duyurdu.
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