AK Parti Sözcüsü Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, "Van'da görev uçuşunda şehit olan 7 emniyet mensubumuza ve Siirt Pervari'de terörle mücadele sırasında şehit olan 2 polisimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Çelik, şehitler için başsağlığı diledi
16.07.2020 - 15:49 | Son Güncelleme: 16.07.2020 - 15:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Van'da düşen keşif uçağında ve Siirt'te teröristlerle girilen sıcak çatışmada şehit düşen emniyet mensupları için başsağlığı diledi.
Kaynak: AA
Etiketler : Ömer Çelik,başsağlığı,AK Parti,
718473 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/718473.aspx
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