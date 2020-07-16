Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, "Van'da görev uçuşunda şehit olan 7 emniyet mensubumuza ve Siirt Pervari'de terörle mücadele sırasında şehit olan 2 polisimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.