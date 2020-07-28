Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkan Erdoğan mesajında, şehit askerler Caner Mayendağı, Mustafa Dağlı, Kerim Arslan ve Samet Çaldır'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'deki trafik kazasında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi
28.07.2020 - 12:53 | Son Güncelleme: 28.07.2020 - 12:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan 4 askerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kaynak: AA
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721203 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/721203.aspx
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