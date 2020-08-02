Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sahil bölgelerinde yaşanan yoğunluğa karşı tatilcileri uyardı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım." ifadelerini kullandı. 