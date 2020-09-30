TBMM:"Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine korona virüs (Covid-19) ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda 01-31 Ekim 2020 tarihleri arasında, genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyecektir."
TBMM: '01-31 Ekim 2020 tarihleri arasında genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyecektir'
30.09.2020 - 12:05 | Son Güncelleme: 30.09.2020 - 12:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM:"Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine korona virüs (Covid-19) ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda 01-31 Ekim 2020 tarihleri arasında, genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyecektir."
Etiketler : tbmm,
735551 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/735551.aspx
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