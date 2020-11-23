Soylu'nun Twitter hesabında fotoğrafını paylaştığı Yılmaz, 16 Haziran 2017'de görev yaptığı Şanlıurfa Siverek'ten yaz tatili için memleketi Gümüşhane'ye giderken terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılarak şehit edilmiş, cansız bedeni 12 Temmuz 2017'de Pülümür Çayı'nda bulunmuştu.
Bakan Soylu, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı unutmadı
23.11.2020 - 23:56 | Son Güncelleme: 23.11.2020 - 23:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde Twitter'daki profiline şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafını yükledi.
Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
748502 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/748502.aspx
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