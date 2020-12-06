Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG, FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.

TMH kapsamında; son bir ayda yurt içinde 5’i büyük, 20’si orta çaplı, yurt dışında 2’si büyük, 1’i orta çaplı olmak üzere toplam 28 operasyon icra edilmiş, 58 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Sincar Merkezi Irak Hükümeti ve Irak Kuzeyi Bölgesel Yönetimi arasında Sincar’da kamu düzeni ve istikrarın yeniden tesisi maksadıyla 09 Ekim tarihinde imzalanan anlaşmayı ve bu çerçevedeki çabaları destekliyoruz. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz.



Suriye Harekât Alanlarında tesis edilen barış ve huzur ortamını bozmak maksadıyla saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li teröristler kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilmektedir. Bu kapsamda son bir ay içerisinde 204 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

İdlib’le ilgili olarak; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sivil kayıpların ve yeni bir insani trajedinin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için bir taraftan üzerimize düşen sorumluluklarımız yerine getirilirken, diğer taraftan da ulusal güvenliğimize tehdit teşkil eden hiçbir duruma müsamaha gösterilmeyecektir.

Bu kapsamda gerekli tedbirler alınmaktadır.

Hudut güvenliği, alınan tedbirler artırılarak hudut birliklerimiz tarafından her türlü hava ve arazi şartlarında, kara, deniz, hava kuvvetlerimiz ile 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaya devam edilmektedir.

Bu kapsamda, son bir ay içerisinde yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 7.367 şahıs yakalanmış, 40.160 şahıs hududu geçmeden engellenmiştir. Bu şahıslar arasından 25’i FETÖ olmak üzere 39’unun terör örgütü üyesi olduğu tespit edilmiştir.

Azerbaycan’daki gelişmelerle ilgili olarak; Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat doğrultusunda, ateşkesi gözetmek ve denetlemek maksadıyla tesis edilecek Ortak Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar ve koordineler sürdürülmektedir.

Diğer taraftan, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan ordusuna destek sağlamak maksadıyla, mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha (METİ) ile patlayıcı madde keşif ve imha (PMKİ) timlerimiz tarafından mayın/EYP temizliği yapılmakta, eğitimler verilmektedir.

Kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz can kardeşlerimiz Azerbaycan Türk'ünün haklı davasında tüm imkânlarımızla yanındayız.

Libya’daki faaliyetlerimizle ilgili olarak; Libya’da, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümet Milli Mutabakat Hükümeti ile imzaladığımız ikili anlaşmalar ve uluslararası hukuka uygun olarak, Millî Mutabakat Hükümeti’nin davetine istinaden, askeri eğitim, mayın/EYP temizliği, sağlık, insani yardım ve danışmanlık desteğine devam edilmektedir.

Bu kapsamda, Libya nizami ordusunun teşkili ve birliklerinin uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla Libya’daki 5 eğitim merkezinde verilen eğitimler sürdürülmektedir.

Türkiye ‘de;

MSÜ Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarında eğitim görecek Libyalı öğrencilerin Türkçe dil eğitimlerine devam edilmektedir.

Ayrıca, Dağ Komando Okulu ve Eğtim Merkezi Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan 160 Libya Kara Harp Okulu öğrencisi teğmen rütbesiyle Libya’da görevlerine başlayacaktır.

Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da “Libya Libyalılarındır” yaklaşımıyla, Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Ege ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerle ilgili olarak,

​Uluslararası hukuktan doğan meşru haklarına dayanarak kendi kıta sahanlığımızda icra ettiğimiz sismik araştırma faaliyetleri kapsamında, ORUÇREİS Araştırma Gemimiz, Antalya Limanı'na dönmüştür.

​TSK tarafından; Akdeniz’de faaliyetlerini sürdüren Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemimize refakat ve koruma görevine devam edilmektedir.

Yunanistan tarafından 7 Aralık 2020 tarihinde askeri eğitim icra edileceğine dair bir saha ilanı yapılmıştır.

Bahse konu sahanın kısmen Türkiye Navtex servis sahası içine girmesi nedeniyle, Yunanistan tarafından yapılmış saha ilanı, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi Oşinografi Başkanlığınca,1509/20 mesaj numarası ile denizcilerin emniyeti açısından yeniden yayınlanmıştır.

Belirtilen sahada Türk Deniz Kuvvetlerinin bir faaliyeti söz konusu değildir.

​Türk Silahlı Kuvvetleri Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir.

​Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunların çözümüne yönelik olarak, Türkiye, her zaman olduğu gibi, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerinden yanadır. Sorunların diyalogla, ön koşulsuz görüşmeler ile çözülmesi gerektiğini savunmaktadır.



Türkiye, bölgesel ve küresel barışa destek için, 3 kıtada, 11 farklı yerde, 14 göreve, yaklaşık 2.500 personel ile katkılarını kararlılıkla sürdürmektedir.

​NATO Mukabele Kuvveti olarak bilinen, NATO’nun dönüşümlü olarak harbe hazır bulundurduğu Muharip Unsurlarının sertifikasyonu kapsamında, STEADFAST JUPITER-JACKAL tatbikatına, İstanbul’da 3’üncü Kolordu Komutanlığında başlanmıştır.

10 Aralık’a kadar sürecek tatbikata, 3’üncü Kolordu Komutanlığında görevli, ABD, Almanya, Arnavutluk, Bulgaristan, Hollanda, İngiltere, İtalya, İspanya, Polonya, Romanya ve Yunanistan Silahlı Kuvvetleri personeli de iştirak etmektedir.



Fetö ile mücadele, ilgili kurumlarla koordineli olarak; yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürülmektedir.

Bu kapsamda yürütülen soruşturmalar neticesinde; 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar toplam, 20.612 personel ihraç edilmiş, 3.560 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir.

Fetö’den temizlendikçe güçlenen Türk Silahlı Kuvvetleri, MSÜ Kara Harp Okulunda Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) eğitimlerini başarıyla tamamlayarak 04 Aralık’da mezun olan, 1723 teğmenin Kara Kuvvetleri saflarına katılmasıyla daha da güçlenmiştir.

Kovid-19 ile Mücadele kapsamında Milli Savunma Bakanlığı bağlısı tüm birlik, karargâh ve kurumlarımızda ilk günden itibaren alınan tedbirlerin kararlı bir şekilde uygulanmasına devam edilmektedir.

Alınan bu tedbirler doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin, harekât, tatbikat ve eğitim faaliyetleri de salgından etkilenmeden kesintisiz olarak sürdürülmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, alınan tedbirler sayesinde dünyanın, vaka sayılarının personel mevcudu oranı itibariyle, en az yeni tip Koronavirüs vakası görülen orduları arasında yer almaya devam etmektedir.



Peygamber Ocağı ordumuz; “Ölürsem Şehit, Kalırsam Gazi” anlayışıyla, kendisine tevdi edilen her türlü görevi, geçmişte olduğu gibi bugün de daha güçlü olarak başarma azim ve kararlılığında, devletinin emrinde, milletinin hizmetindedir.