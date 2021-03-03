Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlikle savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanı Akar, Kanadalı mevkidaşı Sajjan ile telefonda görüştü
03.03.2021 - 20:42 | Son Güncelleme: 03.03.2021 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile telefonda görüştü.
Etiketler : msb,
771900 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/771900.aspx
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