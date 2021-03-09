Şentop ayrıca, annesi vefat eden Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i de arayarak taziyelerini iletti.
TBMM Başkanı Şentop, vefat eden Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin'i arayarak taziyelerini iletti
09.03.2021 - 19:16 | Son Güncelleme: 09.03.2021 - 19:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'i arayarak taziyede bulundu.
Etiketler : TBMM Başkanı Mustafa Şentop,
773422 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/773422.aspx
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