TBMM Genel Kurulu’nda kadına şiddetin araştırılmasına ilişkin komisyon kurulması görüşmeleri düzenlendi. Görüşmelerin sonunda Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Komisyon 19 kişiden oluşacak. Görev süresi üç ay olacak. Gerektiğinde şehir dışı seyahatler yapabilecek.
TBMM'de kadına şiddet araştırmak üzere komisyon kurulacak
09.03.2021 - 20:20 | Son Güncelleme: 09.03.2021 - 20:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM’de kadına şiddetin araştırılmasına ilişkin komisyon kurulacak.
Etiketler : TBMM,
773428 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/773428.aspx
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