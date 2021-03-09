TBMM Genel Kurulu’nda kadına şiddetin araştırılmasına ilişkin komisyon kurulması görüşmeleri düzenlendi. Görüşmelerin sonunda Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Komisyon 19 kişiden oluşacak. Görev süresi üç ay olacak. Gerektiğinde şehir dışı seyahatler yapabilecek.