Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastanenin Başhekimliğince yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "PCR testlerinin sonuçlarının sisteme yanlış girildiğine" ilişkin haberler üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında 26 Mart'ta 94 kişiyi içeren Covid-19 test işlemi neticesinde 7 pozitif vaka saptandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sonuçların onayı işlemi sırasında yaşanan bir sistem hatası sonucu, 94 kişinin sonucunun sisteme pozitif olarak geçtiği tespit edilmiştir. Bunun üzerine hatalı onaylanan tüm hastaların sonuçları sistem üzerinden 2 saat içerisinde düzeltilmiştir. Ayrıca ivedilikle tüm hastalarımıza telefonla ulaşılmış, konu ile ilgili bilgilendirme tarafımızca yapılmıştır. Herhangi bir hasta mağduriyeti yaşanmamıştır. İl Sağlık Müdürlüğünce konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır."