Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, ilçe kırsalında terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 şarjör bulundu.
Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ele geçirildi
08.04.2021 - 17:46 | Son Güncelleme: 08.04.2021 - 17:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ele geçirildi.
Etiketler : van,pkk,operasyon,
781003 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/781003.aspx
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