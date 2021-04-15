Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Gövdesinin altına nakşedilen şanlı ay yıldızımızı 10 yıldır gururla taşıyan Solotürk'ün kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" notuyla paylaşılan görüntüde Solotürk'ün gerçekleştirdiği gösterilerden kesitler yer aldı.
MSB'den Solotürk paylaşımı
15.04.2021 - 12:43 | Son Güncelleme: 15.04.2021 - 12:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Solotürk'ün 10. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Etiketler : msb,solotürk,paylaşım,
782863 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/782863.aspx
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