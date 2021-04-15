Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Gövdesinin altına nakşedilen şanlı ay yıldızımızı 10 yıldır gururla taşıyan Solotürk'ün kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" notuyla paylaşılan görüntüde Solotürk'ün gerçekleştirdiği gösterilerden kesitler yer aldı.