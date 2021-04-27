ZKurtalan Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, artan vakalar nedeniyle köyde karantina uygulanmasına karar verildi.
Vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla köye giriş ve çıkışlar 10 gün süreyle kapatıldı.
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ZKurtalan Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, artan vakalar nedeniyle köyde karantina uygulanmasına karar verildi.
Vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla köye giriş ve çıkışlar 10 gün süreyle kapatıldı.
Etiketler : siirt,koronavirüs,