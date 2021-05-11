Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde ikmal konvoyuna yapılan roketli saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine taziye mesajı gönderdi
11.05.2021 - 19:52 | Son Güncelleme: 11.05.2021 - 19:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
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