Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde ikmal konvoyuna yapılan roketli saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.