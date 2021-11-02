Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Kütahya ikinci doz aşı oranında yüzde 75’in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız." paylaşımında bulundu.
Bakan Koca duyurdu: Yeni tedbirler devreye girebilir Okulların kapanma ihtimalinin artık olmadığını söyleyen Bakan Koca, "Böyle bir soru artık sorulmamalı. Tedbirler devreye girebilir. Ama okulların kapanma durumu olamaz." dedi.
Bakan Koca'dan Elazığ açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Elazığ ikinci doz aşı oranında sarı kategorisine geçti” dedi.