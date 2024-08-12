Bursa'da acı kaza! Tamir ettiği traktörün altında kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tamir etmeye çalıştığı traktörün altından kalan yaşlı adam hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir mahallede meydana geldi. 87 yaşındaki İdris Şar, evinin önünde traktörünü tamir ediyordu. O sırada hareket eden traktör, yaşlı adamın üzerinden geçti.

Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan adamın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Şar'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.