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Bursa'da acı kaza! Tamir ettiği traktörün altında kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bursa&#039;da acı kaza! Tamir ettiği traktörün altında kaldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tamir etmeye çalıştığı traktörün altından kalan yaşlı adam hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir mahallede meydana geldi. 87 yaşındaki İdris Şar, evinin önünde traktörünü tamir ediyordu. O sırada hareket eden traktör, yaşlı adamın üzerinden geçti.

Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan adamın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Bursa'da acı kaza! Tamir ettiği traktörün altında kaldı - 1. Resim

Şar'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da acı kaza! Tamir ettiği traktörün altında kaldı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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